Назван состав женской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира
Москва, 16 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU объявила женская сборная России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Wikijunkie
Биатлон
Отмечается, что тренерский штаб сборной России определился с составом по итогам контрольных гонок, которые прошли 15−16 ноября в Тюмени.
На Кубке мира будут выступать Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
В Кубке IBU сезон начнут Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.
Сезон 2021/22 Кубка мира по биатлону начнётся 27 ноября в Эстерсунде (Швеция), Кубка IBU — 25 ноября в Идре (Швеция).