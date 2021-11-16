Сеул, 16 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом 16 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Налоги

По их словам, в государственную казну поступило 26,3 трлн вон (~$22,2 млрд), что на 4,1 трлн вон (~$3,5 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, налоговые поступления увеличились на фоне роста доходов от корпоративного налога и налога на прирост капитала.

Общий объём поступлений в бюджет в период с января по сентябрь составил 442,4 трлн вон (~$374,2 млрд), что на 88 трлн вон (~$74,4 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем расходы в годовом исчислении увеличились на 37,2 трлн вон (~$31,4 млрд), до 472 трлн вон (~$399,2 млрд).

По состоянию на конец октября госдолг Южной Кореи составил 936,5 трлн вон (~$792 млрд).