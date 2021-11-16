Чита, , 13:40 — REGNUM По состоянию на 16 ноября 53% жителей Забайкальского края уже получили иммунитет против COVID-19, сделав прививку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Анны Дорожковой.

Вакцинация Mil.ru

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По её оценке, чтобы остановить коронавирус, вакцинироваться должно 80% населения региона — это необходимый минимум.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 16 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 83 127 (+369).

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