Шахты, Ростовская область, , 13:39 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, предполагаемым виновником которого является 17-летний водитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 16 ноября.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«С учётом того, что автомобилем управлял несовершеннолетний, в результате происшествия погиб 15-летний подросток, а также в связи с общественным резонансом, следственным управлением СК России по Ростовской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче уголовного дела из полиции в органы СКР для дальнейшего расследования», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что трагедия произошла вечером 15 ноября на улице Заводской в Шахтах. Предположительно, 17-летний подросток без разрешения взял ключи от автомобиля Lada Priora, принадлежащего матери. По предварительным данным, нарушив правила дорожного движения, несовершеннолетний сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

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