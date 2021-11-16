Омск, , 13:39 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 16 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Больничная палата с аппаратом ИВЛ Bryanskobl.ru

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 2638 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявлено 589 носителей коронавируса, выздоровел 501 человек.

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