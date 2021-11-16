Баку, , 13:37 — REGNUM Вооружённые силы Армении начали использовать артиллерию на армяно-азербайджанской границе. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«С целью обострения обстановки на государственной границе воинские части противоположной стороны вели огонь из минометов и артиллерии разного калибра в направлении наших частей, находящихся в районе Лачина», — говорится в заявлении.

Сообщается, что азербайджанские военнослужащие принимают меры по предотвращению «масштабных провокаций». Ранее в Баку сообщили, что ВС Армении 16 ноября якобы предприняли наступление, пытаясь захватить господствующие высоты. Есть раненые.

Стоит отметить, что между Баку и Ереваном начался новый виток напряжённости на границе. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. В Баку заявили, что ВС Азербайджана действовали на своей территории и отвечали на «провокации» армянской стороны.

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