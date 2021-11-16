Москва, 16 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Торговая война между США и Китаем идет уже четвертый год. За это время к экономическому давлению Вашингтона на Пекин добавились информационное и военное, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Китай

«Америка ввела серьезные ограничения против доминирующего во всей доле импорта поставки из Поднебесной. Сегодня Китай поставляет в США товары на сумму более 500 млрд долларов, однако почти 40% всего китайского экспорта принадлежит иностранным инвесторам.

Торговые войны среди крупнейших экономических держав вести бессмысленно и перемирие между странами выглядит вполне логичным. Вероятно, принципиальные позиции стран в торговом противостоянии останутся неизменными.

Противостояние между странами никуда не делось, но похоже, что в схватке именно США продолжают терять свои геоэкономические позиции. Торговый дефицит США продолжает рост, вместе с ним доллар вошел в эпоху инфляционной спирали.

Америке сегодня в первую очередь нужна стабильность и отсутствие репутационных провалов во внешней политике. Торговая война, очевидно, будет трансформироваться и вестись другими способами в области информационной и законодательной политики Вашингтона, строительстве военных альянсов.

Важный штрих — отказ Вашингтона от поддержки независимости Тайваня. Это уступка, маневр или результат бессилия бороться с Россией, Китаем и другими странами-оппонентами одновременно — покажет время.

Китай сегодня по ряду важнейших макроэкономических показателей уверенно опережает США. Два месяца назад Китай национализировал алгоритмы кибербезопасности, после чего нивелировано влияние американских корпораций на убытки китайских государственных и частных корпораций.

Очевидно, что и в экономике, и в политике у Вашингтона сегодня заметнее больше проблем. Китай уже обогнал США по благосостоянию и вышел на первое место.

Похоже, отношения между странами будут развиваться и далее прагматично и без прорывов, но контактов по теме важных мировых вопросов будет больше. Вопросы экономики сегодня политизировать весьма опасно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что оба лидера несут ответственность за то, чтобы противоречия в отношениях двух держав не переросли в открытый конфликт.

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