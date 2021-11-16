Барнаул, , 13:33 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 16 ноября прививки от коронавируса получили 914 715 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 3201 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация huntlh

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Из общего числа привитых 113 183 жителей региона получили первую прививку (+1656 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 773 683 человека (+1118 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 27 849 ревакцинированных (+427 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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