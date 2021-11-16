Омск, 16 ноября 2021, 13:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 589 носителей коронавируса, в том числе 444 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в региональном министерстве здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области коронавирусная инфекция подтверждена у 106 327 человек.
По информации портала «Стопкоронавирус.рф», за всё время коронавирус победили 82 196 жителя региона. Число выздоровевших за прошедшие сутки — 501 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Омской области COVID-19 диагностировали у 586 человек, выздоровели 133 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 11 человек