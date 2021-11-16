Майкоп, 16 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в чествовании ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова по случаю его 70-летнего юбилея, мероприятие состоялось в вузе в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Фото Алексея Гусева Чествование ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова по случаю его 70-летия

«Талантливый руководитель, педагог, ученый, известный экономист — Вы многое сделали для развития отечественного высшего образования и науки. За время вашего руководства Финансовый университет укрепил свой статус одного из самых престижных вузов страны, стал настоящей кузницей высококлассных специалистов для экономики», — сказал глава Адыгеи на мероприятии.

Кумпилов отдельно подчеркнул тесные связи Финансового университета с Адыгеей. В вузе проходят обучение лучшие выпускники школ республики, сотни его воспитанников вносят вклад в развитие всей страны.

Мухадин Эскиндаров отметил, что между университетом и Республикой Адыгея сложилось плодотворное сотрудничество, вуз готов и в дальнейшем сотрудничать с регионом в подготовке квалифицированных кадров.

Мухадин Эскиндаров родился в ауле Бесленей Карачаево-Черкесии. Окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института, ставшего впоследствии Финансовым университетом при правительстве РФ. Здесь же защитил докторскую диссертацию, написал более 500 научных трудов. С 2006 года был избран ректором Финансового университета, а с 15 ноября 2021 года — утвержден в должности президента данного вуза.