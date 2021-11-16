Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») считает, что привитыми обеими компонентами вакцины граждане Швеции, у которых проявляются симптомы COVID-19, должны быть протестированы на наличие инфекции, чтобы предотвратить появление крупных вспышек заболевания. Об этом он заявил 15 ноября в эфире радиостанции Sveriges Radio.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что ранее с 1 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции в целях экономии ресурсов рекомендовало не проводить тестирование на COVID-19 среди лиц, считающихся полностью привитыми.

«Сейчас мы видим, как довольно значительно увеличивается распространение коронавирусной инфекции в соседних странах, и не исключено, что это дойдет и до Швеции. И одним из самых четких выводов Комиссии по коронавирусу было то, что мы в Швеции поздно принимали необходимые решения», — отметил политик.

По его мнению, тщательное тестирование является эффективным способом отслеживать распространение коронавируса.

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