Пестово, Новгородская область, , 14:21 — REGNUM В Новгородской области огонь уничтожил семь из восьми квартир жилого дома в городе Пестово. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Новгородской области.

Сгоревший дом в Пестово Vnovgorod.sledcom.ru

Пожар в одноэтажном жилом доме, в котором расположено восемь квартир, начался 16 ноября в 04:00 мск. От огня удалось спасти лишь одну квартиру. Как уточнили в СК, в настоящее время установлено, что на момент пожара в доме находилось два человека, они не пострадали. Всего в доме проживало 12 человек, в двух квартирах дома никто не проживает.

«По данному факту Боровичским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная в части ненадлежащего обеспечения пожарной безопасности ответственными должностными лицами», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.