Москва, , 13:31 — REGNUM Конкретные мероприятия для повышения зарплат медицинским работникам с учетом выводов российской Счетной палаты (СП) определили Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом 16 ноября говорится в совместном комментарии двух ведомств.

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При этом ранее из отчёта Счетной палаты стало известно, что предусмотренные Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат врачей в нынешнем году в сумме 18,3 млрд рублей в первом полугодии использованы только на 2,7%.

«Министерством здравоохранения РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования с учетом выводов Счетной палаты РФ по результатам проведенного контрольного мероприятия определены конкретные мероприятия, способствующие повышению результативности выполнения поставленной задачи», — указывается в комментарии.

Также уточняется, что уже в нынешнем году расширены виды медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда медицинского персонала, и видов оказываемой ими медицинской помощи.

Отмечается, что, согласно приказу Минздрава РФ, в перечень медицинских организаций включили больницы скорой медицинской помощи, специализированные больницы и станции скорой медицинской помощи. Помимо того, указывается, что также готов проект приказа Минздрава, который дополнительно расширяющий указывает перечень видов медицинских организаций.

Кроме того, добавляется, что также нужно проработать предложения СП по изменению Методики распределения межбюджетных трансфертов в регионы для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в части определения прогнозного годового прироста врачей и среднего медицинского персонала, и возможности снижения объема подлежащих перечислению средств при наличии неиспользованных остатков.

«Совместно с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан субъектов Российской Федерации будут проанализированы причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации, что позволит выработать более действенные практические меры по исправлению ситуации в целях выполнения национального проекта «Здравоохранение», — также отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 55 тыс. жителей Саратовской области прошли лечение в стационарах от коронавируса за январь-сентябрь 2021 года.