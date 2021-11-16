Якутск, 16 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Дело об охоте сотрудников силовых структур Якутии на территории республиканской особо охраняемой зоны взял на контроль председатель следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему об обстоятельствах незаконной охоты в регионе, сообщается 16 ноября на сайте надзорного ведомства.

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В ресурсном резервате «Сюгджэр» Нюрбинского района Якутии во время рейда были задержаны пять человек. По информации газеты «Якутск Вечерний», среди них были председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов и судебный пристав Григорий Иванов. Они добыли незаконно 12 туш оленей и утверждали, что все животные были застрелены не на особо охраняемой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении статусных охотнико возбуждено уголовное дело. Его расследование проконтролирует региональная прокуратура.