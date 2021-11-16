Варшава, , 13:29 — REGNUM Группа из 100 мигрантов минувшей ночью пыталась форсировать белорусско-польскую границу, сообщает Пограничная стража Польши.

Польша

«На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Дубичах, границу безуспешно пыталась форсировать группа из 100 человек», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По данным польских пограничников, всего за минувшие сутки было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство национальной обороны Польши обвинило Минск в помощи мигрантам из стран Ближнего Востока в нелегальном пересечении границы, для этого якобы был частично разрушен забор на границе двух стран.

Читайте также: Польша обвинила Белоруссию в разрушении забора на границе