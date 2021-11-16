Стокгольм, , 13:44 — REGNUM Исследовательский совет Швеции распределит 50 миллионов крон (€5 млн) для финансирования 14 различных исследовательских проектов по изучению постковидного синдрома. Об этом 16 ноября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Целью распределения грантов является, среди прочего, развитие знаний и улучшение лечения пациентов с долгосрочными симптомами после перенесенного COVID-19. Ученые попытаются ответить на вопросы о причинах появления постковидного синдрома, его долгосрочных эффектах на работу мозга и о том, какие симптомы возникают.

«Существует большая потребность в получении дополнительных знаний о постковидном синдроме. Компетенция в областях исследований в рамках этого конкурса высока в Швеции, что отражено в полученных заявках. Таким образом, существуют хорошие условия для повышения уровня знаний по многим направлениям и для улучшения протоколов лечения», — заявила Мадлен Дурбей-Хьялт из Исследовательского совета Швеции в своем пресс-релизе.

Деньги пойдут на финансирование исследовательских работ в университетах Гётеборга, Линчёпинга, Стокгольма, Умео и Каролинского института.

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