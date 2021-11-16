Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM Ещё около девяти тысяч жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании от коронавируса, получив вторую дозу вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Участниками вакцинации стали 1 млн 766,21 тыс. жителей Ростовской области (+ 5 982 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 689,53 тыс. человек (+ 8 956 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области введена система QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий общественного питания, торговых центров.

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