Стокгольм, 16 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. 16 ноября лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон доложила тальману (спикеру ригсдага) Андреасу Норлену, что она пока не может заручиться парламентской поддержкой в риксдаге и сформировать правительство Швеции. О результатах встречи со спикером парламента Андерссон сообщила несколько минут назад в ходе пресс-конференции, передает телеканал SVT Nyheter.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Напомним, что Норлен продлил Андерссон срок формирования правительства до 22 ноября. Сейчас от кресла премьер-министра ее отделяют 28 голосов, которые ей могут обеспечить только «Левые».

»Я протянула руку партии «Левых», и мы ведем конструктивные беседы. Я готова идти на уступки, чтобы достичь соглашения, но только если это приведет к тому, что в Швеции сформируется правительство», — заявила Магдалена Андерссон.

Отвечать на вопросы журналистов, какие темы поднимаются в ходе переговоров с «Левыми», Андерссон отказалась.

«Все то, о чем мы разговариваем, не выйдет за пределы переговорной комнаты», — ограничилась Андерссон.