Пекин, , 13:28 — REGNUM В «Формуле-1» будет выступать первый гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

Формула 1

Чжоу Гуаньюй будет в 2022 году выступать за команду «Альфа Ромео». В настоящее время он является тестовым пилотом команды «Альпин».

Также 22-летний гонщик выступает в «Формуле-2», где одержал четыре победы, три из которых — в нынешнем сезоне, и 18 раз поднимался на подиум. В текущем сезоне он занимает второе место в общем зачёте.

В «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй сменит итальянского пилота Антонио Джовинацци.