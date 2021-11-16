Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Сиделка Любовь Анисимова, которая избила лежачую блокадницу Ленинграда, получила штраф и была отпущена в зале суда. Об этом 16 ноября проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Бабушка Ирина Медведева © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 февраля 2021 года нетрезвая Анисимова подняла руку на 99-летнюю лежачую бабушку, за которой должна была ухаживать в ее квартире. Сиделка угрожала убить свою подопечную и нанесла ей не менее семи ударов ладонями и кулаками обеих рук в область головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Таким образом потерпевшей была причинена физическую боль, а также нравственные страдания и телесные повреждения.

При поступлении дела в суд Анисимовой вменялось ч.3 ст.30 — ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»), однако Красносельский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал ее действия на ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца.

«Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым, — уточнили в ОПС. — Суд взыскал с Анисимовой в пользу потерпевшей, в счет возмещения морального вреда, 50 тыс. рублей».

После чего Анисимова немедленно была освобождена из-под стражи в зале суда.

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