Тбилиси, 16 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд направил в тюрьму, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, запрос на его участие в судебных заседаниях в дистанционном формате. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 16 октября сообщил адвокатам экс-президента судья Давид Куртанидзе.

Канал Georgian Public Broadcaster Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии

Он отметил, что бывший грузинский лидер отказался участвовать в заседаниях дистанционно, на что имеет право. Адвокаты потребовали предоставить документ, подтверждающий запрос и спросили, почему их заранее не уведомили.

«В пенитенциарную службу направлен запрос о представлении Михаила Саакашвили в суде или о проведении процесса дистанционно, в этом случае суду не требуется согласие стороны», — ответил судья.

Куртанидзе также предоставил защитникам подтверждение запроса.

Напомним, Саакашвили осуждён по двум уголовным делам. Также его обвиняют ещё по двум делам: о жёстком разгоне митингов оппозиции в 2007 году и о растрате $2,7 млн из госбюджета. Пенитенциарная служба отказывается доставлять экс-президента на заседания в суд, объясняя это вопросами безопасности.