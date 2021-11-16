Владикавказ, 16 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Автомобиль столкнулся с машиной «LADA Kalina», в результате пострадали девять человек. Инцидент произошел вечером 8 ноября на углу улиц Маркуса и Кирова, пишет «15-й Регион».

Mos.ru Скорая помощь

По данным портала, прокуратура начала проверку по факту автоаварии. Установлено, что в результате происшествия пострадали водитель и восемь пассажиров автомашины медицинского учреждения. Их госпитализировали, о состоянии пострадавших в ДТП ничего не сообщается.

Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

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