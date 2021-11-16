Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Стратегия правительства Швеции в отношении борьбы с коронавирусной инфекции привела к тому, что SARS-CoV-2 мог переноситься из Швеции в другие страны. К такому выводу пришли ученые из Университета Уппсалы, проанализировав данные о состоянии здоровья 71 000 пациентов. Об этом 16 ноября сообщил телеканал SVT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В исследовании описывается, как цепочки передачи инфекций, возникшие в Швеции, распространились на территорию других стран. Согласно мнению ученых, несмотря на строгие ограничения на поездки в Финляндию, эта соседняя страна пострадала особенно сильно. И наоборот, по словам исследователей, передача коронавируса из Финляндии в Швецию практически не имела место.

«В течение первого года продолжающейся пандемии Швеция фактически стала нетто-экспортером вируса SARS-CoV-2 для наших северных соседей», — заявил изданию UNT член исследовательской группы Йон Петтерссон.