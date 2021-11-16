Курган, 16 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Курганской области глава региона Вадим Шумков поручил провести проверки в детских домах, интернатах для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области Кипельский детский дом

Проверки начнутся с 16 ноября 2021 года. Они будут касаться выполнения руководством и персоналом своих обязанностей по соблюдению прав проживающих в стационарных учреждениях детей и взрослых.

Помимо сотрудников главного управления социальной защиты населения, уполномоченных по правам ребёнка и по правам человека в Курганской области, к проверкам будут привлечены сотрудники прокуратуры. Проверки направлены на пресечение нарушений условий содержания, возможных злоупотреблений со стороны персонала и иных лиц, в первую очередь в отношении детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в паблике «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте» появились ролики из Кипельского детского дома, в которых демонстрируются издевательства над двухлетним малышом — подростки его толкают, дают пощёчины, дышат ему в лицо сигаретным дымом. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Анастасия Золотухина заявила о недобросовестном исполнении старшим воспитателем, другими педагогами, медицинскими работниками и психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю будут вынесены дисциплинарные взыскания. Региональным СУ СКР по факту издевательств над малышом возбудил два уголовных дела.