Казань, 16 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В столице Татарии с 17 ноября на стадионе «Трудовые резервы» заработает ледовый каток. Как сообщает мэрия, сеансы массового катания будут доступны ежедневно.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Каток

Лед для катания горожан откроют в будни с 17:30 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. С 16:00 до 16:50 запланирован технический перерыв.

Для любителей конькобежного спорта организуют прокат инвентаря либо допустят на лед со своими коньками.

К заливке льда приступили также и на стадионе «Ракета» в Советском районе Казани. Его дата открытия пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году в Казани работали 78 хоккейных коробок, 18 катков, восемь лыжных трасс с освещением и три трамплина.

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