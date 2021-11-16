Пермь, , 13:25 — REGNUM В Пермском крае после введения QR-кодов в филиалах МФЦ стали возникать большие очереди, которые в большинстве своем состоят из пенсионеров. Все они нуждаются в помощь получения QR-кодов на бумажном носителе. Информация об этом опубликована на портале permkrai.ru.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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У многих пожилых граждан нет смартфонов или же учетной записи на портале Госуслуг. В результате этим людям, прошедшим вакцинацию или перенесшим коронавирусную инфекцию, приходится решать проблему, лично обращаясь в МФЦ.

«Огромное количество людей в силу своего возраста не умеют пользоваться интернетом, не имеют смартфонов и ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг. В результате, с момента введения системы QR-кодов в Прикамье, пенсионеры, которым потребовалась срочная регистрация на портале, собирали большие очереди в отделениях МФЦ. В октябре ежедневное количество обращений по данному вопросу увеличилось в три раза», — сказали в пресс-службе краевого многофункционального центра.

Для оформления документа на бумажном носителе гражданам потребуется предоставить паспорт, СНИЛС, а также полис обязательного медицинского страхования.

Напомним, на территории Прикамья с 4 октября действуют QR-коды, свидетельствующие о вакцинации или перенесенном заболевании.