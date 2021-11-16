Красногорск, , 13:25 — REGNUM Более 1 млн жителей Подмосковья старше 60 лет вакцинировались в Подмосковье. Об этом 16 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Вакцинация Mos.ru

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Как отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, люди старше 60 лет находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19. Вирус обостряет уже имеющиеся хронические заболевания, может вызвать серьезные осложнения и привести к печальным последствиям.

«Именно поэтому людям старшего возраста в первую очередь важно пройти вакцинацию от коронавируса. Всего в Подмосковье прививку сделали порядка 4,2 млн человек», — сказала Стригункова.

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