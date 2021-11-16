Москва, , 13:24 — REGNUM Восстановление авиаперевозок в России идёт, в первую очередь, за счёт внутренних линий. Об этом 16 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что сфера авиаперевозок пострадала больше других из-за пандемии коронавируса, при этом крупнейшим перевозчиком является «Аэрофлот».

"Восстановление потихонечку идёт, во всяком случае на внутренних линиях пассажиров больше, чем было в прошлом году. Но в целом поток пока ниже, чем до кризиса в 2019 году», — сказал Путин.