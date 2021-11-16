Москва, 16 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Восстановление авиаперевозок в России идёт, в первую очередь, за счёт внутренних линий. Об этом 16 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что сфера авиаперевозок пострадала больше других из-за пандемии коронавируса, при этом крупнейшим перевозчиком является «Аэрофлот».

"Восстановление потихонечку идёт, во всяком случае на внутренних линиях пассажиров больше, чем было в прошлом году. Но в целом поток пока ниже, чем до кризиса в 2019 году», — сказал Путин.