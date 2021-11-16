Стокгольм, 16 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, в 17:15 по московскому времени лидер «Левых» Нуши Дадгостар проведет пресс-конференцию, которая связана с прошением лидера «Социал-демократов» Магдалены Андерссон о продлении тальманом Андреасом Норленом срока для формирования правительства Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

«Левые никуда не торопятся. Этот процесс ставит их в эпицентр шведской политики и может сыграть им на руку. Это возможность доказать, что они должны стать полноценной частью парламентской поддержки правительство во главе с Магдаленой», — заявила политический обозреватель телеканал SVT Элизабет Марморштейн.

Напомним, что на прошлой неделе тальман Андреас Норлен поручил Магдалене Андерссон сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Стефана Лёвена. В настоящее время Стефан Лёвен возглавляет переходное правительство Швеции, а его полномочия сильно ограничены. В частности, его правительство не может вносить в риксдаг новые законопроекты.

В последние дни в шведских СМИ появляется информация о том, что за 28 голосов, которые сделают Андерссон следующим премьер-министром Швеции, «Левые» выдвигают все новые и новые политические требования.