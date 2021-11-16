Виго, Испания, , 13:22 — REGNUM Около двадцати активистов экологической организации Greenpeace, которые были задержаны после того, как 15 ноября вывесили баннер на газовом заводе Reganosa в муниципалитете Мугардос в Ла-Корунье, чтобы осудить экологические и экономические последствия использования ископаемых видов энергии, были освобождены. Об этом пишет агентство EFE.

Greenpeace Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявления самой организации, двенадцать активистов дали показания после ареста сотрудниками Гражданской гвардии, остальные также были задержаны и отпущены после допроса.

Накануне несколько десятков активистов Greenpeace забрались на сооружения завода Reganosa, чтобы вывесить баннер на высоте около тридцати метров с лозунгом «Газ — дорогой и загрязняет окружающую среду».