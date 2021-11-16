Виго, Испания, 16 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Около двадцати активистов экологической организации Greenpeace, которые были задержаны после того, как 15 ноября вывесили баннер на газовом заводе Reganosa в муниципалитете Мугардос в Ла-Корунье, чтобы осудить экологические и экономические последствия использования ископаемых видов энергии, были освобождены. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Greenpeace

Согласно заявления самой организации, двенадцать активистов дали показания после ареста сотрудниками Гражданской гвардии, остальные также были задержаны и отпущены после допроса.

Накануне несколько десятков активистов Greenpeace забрались на сооружения завода Reganosa, чтобы вывесить баннер на высоте около тридцати метров с лозунгом «Газ — дорогой и загрязняет окружающую среду».