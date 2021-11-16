Новосибирск, 16 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об изменении архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций. Об этом стало известно сегодня, 16 ноября.

Николай Чеканов Новосибирск

«Нам удалось связать размещение рекламных конструкций с паспортами фасадов. Теперь при наличие паспорта фасада, рекламные конструкции должны размещаться в соответствии с ним, — приводит «Тайга. инфо» комментарий главного архитектора города Александра Ложкина. — В свою очередь, паспорт должен разрабатываться в соответствии с архитектурно-художественном регламентом».

По его словам, за создание паспорта фасада ответственны собственники здания или управляющие организации. Паспорт подписывает главный архитектор муниципалитета.

В свою очередь глава города поручил проработать перечень мероприятий и исполнителей, которые должны заняться этой работой.