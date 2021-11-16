Стокгольм, , 13:34 — REGNUM Несколько минут назад в здании риксдага состоялся второй раунд переговоров по вопросу формирования правительства Швеции между лидером «Социал-демократов» Магдаленой Андерссон и спикером парламент Андреасом Норленом. В ходе короткой встречи Андерссон сообщила тальману, что пока не может набрать парламентское большинство для формирования кабинета министров. О результатах переговоров 16 ноября Норлен сообщил журналистам в пресс-центре риксдага, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Во время нашей встречи мне сообщили, что процесс формирования правительства продвигается, но нужно еще немного времени. Я хочу, чтобы в Швеции быстро было сформировано новое правительство, но в то же время этот процесс нельзя форсировать. Поэтому я дал Магдалене Андерссон еще несколько дней, чтобы заручиться парламентским большинством», — заявил Норлен.

Срок Андерссон на формирование правительства Норлен продлил до 22 ноября. Не позднее 13:00 по местному времени (15:00 по Москве) она должна доложить об итогах проделанной работы.

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