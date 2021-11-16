Астрахань, , 13:20 — REGNUM В Астраханской области 16 ноября подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 70 тыс. 653 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1445 человек.

За весь период 2111 человек скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.