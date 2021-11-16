Москва, , 13:20 — REGNUM Из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, больше всего пострадали авиаперевозки. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент отметил обсуждение преодоления проблем, связанных с пандемией в экономике.

«Но транспортная отрасль пострадала больше всего. А из всей транспортной отрасли больше всего авиаперевозки. «Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком России», — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что восстановление перевозок «потихонечку идёт», и на внутренних линиях пассажиров уже больше, чем в 2020 году. Однако общий пассажиропоток уступает показателям 2019 года.