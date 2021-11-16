Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Первый серийный атомный ледокол «Сибирь» (проект 22 220) покинул Балтийский завод. и отправился на ходовые испытания в Финский залив, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе АО «Балтийский завод».

Атомоход «Сибирь» Балтийский завод

В ходе испытаний в течение трех недель представители завода вместе с сотрудниками контрагентских организаций будут изучать слаженность работы механизмов и технической составляющей ледокола. Так, например одним из испытаний будет тестирование скоростных и маневренных характеристик судна. Одним из важнейших этапов теста станет проверка работы навигационных систем и вертолетного комплекса.

Отметим, что церемония закладки ледокола состоялась 6 лет назад, в 2015 году, а спустя два года он был спущен на воду. Атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22 220, построенное на Балтийском заводе. Серия универсальных атомных ледоколов завода предназначена для работы в суровых условиях низких температур для обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.

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