Киев, 16 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. На Украине правоохранители пришли с обыском к депутату Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве. Об этом 16 ноября сообщил его коллега по фракции депутат Вадим Рабинович.

Visem Илья Кива 9 мая 2019 г. в Киеве с портретом героя СССР Филиппа Кивы

«К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6:00 (7:00 мск) прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных», — написал Рабинович в телеграм.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент РФ Владимир Путин отметил свой 69-й день рождения. В числе поздравивших российского лидера был и депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Кива. Он пожелал президенту РФ сил, божьего благословения и здоровья.