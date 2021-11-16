Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 13:16 — REGNUM Накануне вечером Агентство морской безопасности Испании спасло 88 человек в водах вблизи Канарских островов на двух небольших лодках. Об этом пишет агентство EFE.

Мигранты

Отмечается, что спасатели обнаружили 35 мужчин из Северной Африки в районе Гран-Канарии и 50 мужчин и трех женщин из стран Южной Сахары в районе Фуэртевентуры.

По словам представителя агентства, группа иммигрантов была замечена спасательным самолетом Sasemar 102 примерно в 18:45, когда они плыли в сторону Фуэртевентуры на надувной лодке примерно в 65 километрах от Морро Хабле.