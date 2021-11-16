Берлин, , 13:15 — REGNUM Сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2» временно остановило Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом 16 ноября говорится в сообщении немецкого регулятора.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что процесс сертификации будет возобновлён после того, как компания передаст основной капитал и персонал своей дочерней фирме, которая станет владельцем и оператором газопровода в ФРГ.

Кроме того, в агентстве заявили, что Еврокомиссия, Минэнерго Германии и стороны процесса были заранее уведомлены о приостановке сертификации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что около $2 млрд (свыше 50 млрд гривен) будет ежегодно терять Украина после запуска газопровода «Северный поток — 2».