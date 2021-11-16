Пекин, 16 ноября 2021, 13:15 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Пекине с послами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.
Китай продолжит предоставлять вакцины странам АСЕАН до тех пор, пока пандемия не закончится полностью.
По этому случаю высокопоставленные дипломаты АСЕАН поздравили с завершением пленарного заседания центрального комитета Коммунистической партии Китая и выразили надежду на сотрудничество с Китаем.
Как сообщало ИА REGNUM, использование цифровой дипломатии растет, особенно после пандемии, когда люди были вынуждены больше полагаться на технологии.
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