Пекин, 16 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Пекине с послами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Китай продолжит предоставлять вакцины странам АСЕАН до тех пор, пока пандемия не закончится полностью.

По этому случаю высокопоставленные дипломаты АСЕАН поздравили с завершением пленарного заседания центрального комитета Коммунистической партии Китая и выразили надежду на сотрудничество с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, использование цифровой дипломатии растет, особенно после пандемии, когда люди были вынуждены больше полагаться на технологии.