Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Индекс промышленного производства в Ростовской области составил 111,6% за январь-сентябрь 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.

Промышленность SD-Pictures

«Валовой региональный продукт за шесть месяцев 2021 года достиг 826,7 млрд рублей, рост составил 8,7%. Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Ростовской области за первое полугодие 2021 года составил 155,9 млрд рублей, рост индекса физического объёма — более 21,9%. Индекс промышленного производства за девять месяцев 2021 года составил 111,6%», — отметил в ходе заседания экспертного совета по импортозамещению донской губернатор Василий Голубев.

За январь-сентябрь 2021 года внешнеторговый оборот Ростовской области вырос на 30,8% и составил 10 млрд 289 млн долларов США. Экспорт товаров показал рост на 33,2%, импорт — на 23%.