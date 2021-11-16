Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM За последние сутки в Петербурге в стационары с COVID-19 и пневмонией госпитализировали 242 человека, сообщили 16 ноября в региональном оперштабе. Это на 42 человека меньше, чем сутками ранее. Суточная госпитализация снижается уже несколько дней.

Госпиталь

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По данным на утро 16 ноября, в коронавирусных стационарах Петербурга находятся 7407 пациентов, это на 91 человека меньше, чем было сутками ранее. В реанимации находятся 686 пациентов (-36 к уровню предыдущих суток), в том числе 330 пациентов подключено к аппаратам ИВЛ (-41 за сутки).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 9488 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 16 ноября свободны 40,89% коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 39 157 пациентов, это на 880 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Еще 3762 человека находятся на домашнем карантине (+655), 55 человек — в обсерваторе (+2).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки уменьшился на 0,1 единицы и составляет на сегодня 1,02 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

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