Сеул, , 13:13 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во встрече, которая проводится раз в три года, приняли участие представители 14 стран: Науру, Ниуэ, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Вануату, Самоа, Соломоновы острова, Острова Кука, Кирибати, Острова Тонга, Тувалу, Папуа-Новая Гвинея, Палау и Фиджи.

По их словам, участники встречи обсудили пути сотрудничества в таких областях, как климат и окружающая среда, рыболовство, а также договорились повысить статус консультативного органа и чаще проводить подобные встречи (раз в два года).

Чон Ый Ён также подчеркнул, что Сеул расширит поддержку островных стран в рамках официальной помощи в целях развития (ОПР), а также продолжит переговоры с Ниуэ об установлении дипломатических отношений.

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