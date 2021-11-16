Оренбург, 16 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 393 заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 16 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Nilses Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 95 829 носителей коронавируса. Выздоровели 80 949 оренбуржцев.

В стационарах на сегодняшний день пребывают 1919 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 663 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 149 человек, еще 1308 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2917 человек. За последние сутки зафиксировано 19 летальных исходов.