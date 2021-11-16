Мемфис, США, 16 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 136:102.

(сс) Trev0B Паркет площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 22 очка. В составе «Хьюстона» защитник Джелен Грин набрал 15 очков.

«Мемфис» одержал седьмую победу в 14 матчах сезона. «Хьюстон» потерпел 13-е поражение в 14 играх.

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