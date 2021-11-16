Курск, , 13:10 — REGNUM В Курской области 16 ноября зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 71 тыс. 821 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 60 тыс. 172 пациента, в том числе 131 — за последние сутки.

Скончался 1701 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1714 летальных случаях.