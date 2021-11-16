Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 34 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает 16 ноября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе уже скончались 7951 человек.

Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 937 граждан. К аппаратам ИВЛ подключено 470 человек. В состоянии средней тяжести пребывают 7793 свердловчанина.

За сутки выписано 492 человека. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 150 009 граждан.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в Свердловской области выявили еще 726 случаев заражения коронавирусом.