Ставрополь, , 13:11 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано 43 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции увеличилось в крае до 4683 человек, сообщили 16 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В Северо-Кавказском федеральном округе Ставрополье занимает первое место по смертельной статистике от COVID-19. У занимающего вторую строчку списка Дагестана за все время пандемии скончались 2842 жителя.

В Ставропольском крае за прошедшие сутки подтверждены тесты на коронавирус еще у 511 человек. Общий показатель числа заболевших в этом субъекте самый высокий в СКФО — 105 630 человек. Из них сумели справиться с болезнью 80 410 человек, в том числе 117 — за прошедшие сутки.